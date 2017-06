Politique Israël

Le bureau du premier ministre a donné son feu vert au comité de la planification et de la construction à Jérusalem pour discuter de l'approbation de quelques 7000 logements dans des quartiers au-delà de la "ligne verte".

Selon le journal Israël Hayom, il y a environ 3500 logements à Gilo, environ 2200 à Har Homa, 900 à Pisgat Zeev, 500 à Ramat Shlomo et 100 autres à Ramot.

A la suite de la décision du cabinet du premier ministre, l'approbation de plus de 7000 de ces unités de logement, qui n'ont pas été récemment promues, sera accélérée afin que les constructions puissent commencer.

Le maire adjoint de Jérusalem, qui a présidé le comité local de la planification et de la construction, a déclaré que le geste était important.

"Je félicite le premier ministre, qui a accéléré le mouvement et décongelé les plans de construction gelés… Jérusalem n'a pas beaucoup de réserves foncières, et nous n'avons pas de solutions pour les jeunes couples. C'est donc une étape très importante… Même si j'ai besoin de rencontrer le président du comité local de planification et de construction deux fois par semaine, je le ferai pour avancer cette étape importante."

Il a exprimé l'espoir que Netanyahou approuverait d'autres projets destinés à construire des milliers de logements pour les résidents juifs dans le quartier Givat Hamatos de la capitale.