Politique Israël

Yair Lapid, président du parti Yesh Atid, a parlé aujourd'hui lors d'une conférence à l'Institut de Politique et de Stratégie de l'IDC Herzliyya.

Lapid a fait référence à un certain nombre de projets de loi à l'ordre du jour, et a ajouté : "l'extrémisme aujourd'hui n'est pas à nos frontières, il est au gouvernement, il fait partie du gouvernement, c'est la langue utilisée par le gouvernement… Ce discours terrible, cette saga incessante d'insultes ne vise qu'un seul but : cacher le fait qu'ils n'ont aucun plan. Nous en avons."

"Ils n'ont aucun plan, le premier ministre n'a pas de plan… et il n'en aura jamais… Je respecte le premier ministre, je ne partage pas le discours qui l'accuse de tout, mais c'est le travail le plus épuisant au monde et la fatigue existe. Ce que vous n'avez pas fait pendant quatre termes, vous ne le ferez pas."

"Nous avons un plan, mais la première condition pour le plan est que nous cessions de nous attaquer l'un l'autre. Si nous voulons que quelque chose de bon arrive, il faut apprendre à travailler ensemble, unis, un peuple, un Israël, c'est ce que nous offrons, c'est notre direction."

Lapid a également attaqué les enquêtes continues contre le premier ministre. "Le premier ministre subit une enquête criminelle qui se poursuit sans fin, les autorités chargées de l'application de la loi agissent comme si elles avaient tout le temps du monde. Elles ne l'ont pas. L'état est sous un nuage. Annoncez qu'il n'a rien fait, annoncez un acte d'accusation, mais mettez fin à cela ! Dans un sens ou dans l'autre. Les associés du premier ministre, les personnes proches de lui, ont reçu des millions dans l'affaire du sous-marin, et personne ne le nie, mais nous nous sommes habitués. La corruption nous apparaît comme faisant partie de notre vie."