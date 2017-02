Sciences & Technologies Israéliennes

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche un projet de loi autorisant l'exportation par Israël de cannabis à usage thérapeutique, a indiqué le bureau de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked.

Suite à cette décision de la commission des lois du gouvernement, le projet de loi va maintenant pouvoir être présenté au Parlement, à une date que n'a pas été fixée.

La consommation de cannabis à but récréatif est interdite dans l'Etat hébreu mais son usage à but thérapeutique est légal et même encouragé depuis une dizaine d'années.

Israël a même renforcé sa position de pionnier en matière de cannabis à usage médical en proposant le [ tout premier cours académique dédié à ce domaine] à l'université d'Ariel.