Sciences & Technologies Israéliennes "Nous savons comment surprendre l'ennemi" Le chef du Shin Bet, Nadav Argaman, a parlé ce mardi matin à la cyberconférence qui se déroule à l'Université de Tel Aviv, qui traite de la guerre israélienne contre le terrorisme sur internet. "Tout comme dans le monde réel, nous ne nous contentons pas de la défense passive, mais poursuivons le terrorisme partout où il se trouve, nous le faisons également sur le front cybernétique. Nous apprenons les modèles d'action de l'ennemi et savons comme les frapper de diverses manières," a-t-il déclaré. Il a déclaré que les pirates du monde entier essayant de nuire à Israël rencontrent périodiquement des dysfonctionnements inattendus. "L'année dernière, le Shin Bet a travaillé avec ses partenaires dans la communauté du renseignement et de la cybersécurité contre divers défis : les menaces venant des superpuissances, d'organisations terroristes ou de pirates indépendants." "Pour lutter contre ces menaces, nous avons entrepris des dizaines d'opérations réussies sophistiquées. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques trompeuses du monde cybernétique, nous devrions rester modestes et prudents quant à notre capacité d'obtenir une image complète de ce qui se passe." Argaman a souligné que, dans le monde cybernétique, "intégrativité" est le nom du jeu. "Nous travaillons contre nos ennemis par le biais de "coalitions cybernétiques", y compris avec la participation de Tsahal, du Mossad, de l'autorité cybernétique, du ministère de la défense, et plus encore. Le Shin Bet entretient une relation de travail avec des organismes de renseignement du monde entier, et il est bon de faire appel aux connaissances et à l'expérience acquises contre les menaces terroristes qui sont actuellement traitées dans les pays occidentaux." Il a déclaré : "en utilisant des renseignements de haute qualité provenant de notre réseau cybernétique, de nombreuses attaques terroristes ont déjà été empêchées. Le succès dans la localisation d'un attaquant seul est un énorme défi. Malgré les complications, le Shin Bet, avec ses partenaires, a identifié avec succès, depuis le début de 2016, plus de 2000 menaces potentielles de loup solitaire à l'avance." "Des améliorations technologiques novatrices, ainsi que le savoir-faire opérationnel, ont contribué grandement à réduire la quantité d'attaques terroristes et le succès de l'état d'Israël contre la menace des terroristes 'loups solitaires'." Argaman a déclaré que le Shin Bet se trouve maintenant au sommet d'une révolution organisationnelle au niveau duquel repose l'intégration de tous les domaines technologiques avec la sphère cybernétique. "Le résultat est un bras technologique fort et centralisé. Le pouvoir de ce bras provient de l'intégration des disciplines : les différents champs cybernétiques avec les champs de technologie classiques se développant avec l'organisation depuis le jour de sa création. Le réseau cybernétique et technologique du Shin Bet est une startup sans fin." "Nous réussissons à exécuter tout cela en raison du calibre de notre capital humain. Même maintenant, plus d'un quart des employés de l'organisation sont dans le domaine technologique : pirates informatiques, programmeurs, experts en cybersécurité, ingénieurs électroniciens et plus encore. Nous cherchons à introduire les meilleurs pirates dans le cadre de la lutte contre les défis cybernétiques de tous nos ennemis, en mettant l'accent sur les pays et les superpuissances."