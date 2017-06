Sciences & Technologies Israéliennes

Dans une interview accordée mercredi à la radio de Tsahal, l'ancien assistant spécial de la Maison Blanche au président et coordinateur de la cybersécurité, Michael Daniel, a parlé des allégations selon lesquelles la Russie a piraté les élections de novembre 2016 pour favoriser le président américain Donald Trump.

"Je ne pense vraiment pas que les russes, ou quelqu'un d'autre, ils n'ont certainement pas changé les voix," a dit Daniel. "Les votes qui ont été exprimés correctement reflètent les votes du peuple américain."

Lorsqu'on lui a demandé si Trump a travaillé avec les russes pour influencer les élections, Daniel a dit qu'il ne pensait pas que Trump ait fait quoi que ce soit.

"Eh bien, je ne peux pas vraiment commenter cela. Notre système est conçu pour avoir un nombre considérable de contrôles, et les enquêtes devront suivre leurs cours."

Daniel a refusé de commenter s'il pensait que Trump serait mis en accusation. Il a également refusé de commenter les rumeurs affirmant que l'ancien président Barack Obama a écouté les conversations de Trump avant les élections.

"Je n'ai aucun commentaire sur ces types d'activités, ce qui aurait été hors de mon domaine de la cybersécurité," a dit Daniel. "Ce sont des postes très difficiles. J'étais chargé de veiller à ce que nous avions une action coordonnée pour répondre aux incidents cybernétiques lorsqu'ils se produisent. Vous deviez être disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7."

Daniel est actuellement en visite en Israël pour la conférence annuelle sur la cybernétique à l'Université de Tel Aviv.

"Israël a clairement émergé au cours des dernières années comme un des centres de la cybersécurité, d'expertise et de capacité dans le monde," a souligné Daniel. "A mesure que le monde devient encore plus numérique, cela vous donnera encore plus de possibilités dans le monde."