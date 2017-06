Sciences & Technologies Israéliennes

La création d’un premier fonds d’investissement dans des entreprises de haute-technologie développant du matériel ou des services pouvant l’aider dans ses activités d’espionnage, annoncé mardi à la semaine de La Cyber Week, sera un « nouveau modèle » pour l’acquisition de technologies de l’agence d’espionnage, a confié un responsable au Bureau du Premier ministre au Times of Israel.

Ce « fonds d’innovation technologique » surnommé « Libertad » va investir dans des « programmes de recherche et de développement de start-ups spécialisées en technologies de pointe », a indiqué dans un communiqué le bureau du Premier ministre, dont dépend directement le Mossad.

Parmi les secteurs privilégiés figurent les entreprises spécialisées dans la robotique, les systèmes miniaturisés et les technologies innovantes en matière d’informations cryptées « disposant d’une vitesse minimale de 100 gigabits tout en utilisant des méthodes non conventionnelles et d’avant-garde ».