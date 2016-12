Israël : infos Société

Des estimations non officielles montrent que le nombre de millionnaires en Judée Samarie et dans la bande de Gaza dénombrent plus de 22 000 millionnaires : 13 mille dans l’Ouest et 9000 millionnaires dans la bande de Gaza.

Selon d’autres experts de la finance et de l’économie le nombre de millionnaires est de plus de 30 000 en Judée Samarie et à Gaza.

Les familles riches dans le gouvernorat de Jérusalem :

al-Husseini, Nashashibi, Nusseibeh, scientifique, Barakat, Dajani, Sinokrot, Abu ZLV.

Les familles riches à Hébron:

Abu Sunaina, al-Tamimi, juxtaposées, Qawasmi, Osaily, Natsheh, Zoughair, Hassouna, Junaidi, Zaloom, Abu Zina, Abdeen, charpentier, Hirbawi, Schauer, al-Husseini, Amr...