Israël : infos Société

A l'approche des fêtes de fin d'année en Israël et en France - Hanoukka, Noël et le Nouvel an -, je voudrais, avec tous les agents de l'ambassade de France en Israël, adresser à chacun d'entre vous mes meilleurs v'ux de bonheur et de santé. Cette année, nous célébrons en même temps ces fêtes de part et d'autre de la Méditerranée. Que la lumière, qui est au c'ur de ces célébrations, nous apporte la sérénité

- L'Ambassade /Source : La France en Israël - Ambassade de France à Tel Aviv (http://www.ambafrance-il.org)