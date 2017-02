Israël : infos Société

Cette résistante polonaise a sauvé des centaines d'enfants juifs en les extrayant du ghetto de Varsovie, dans des conditions rocambolesques, bravant la mort, puis subissant la torture.

Nous sommes en 1942, à Varsovie. Irena Sendlerowa est une employée du Comité d’aide sociale. Elle est Polonaise, catholique. Oui, moi aussi, j’ai pensé aussitôt: antisémite. Mais non. Non. Elle est Polonaise, catholique… et son père l’a «éduquée dans l’idée qu’il faut sauver quelqu’un qui se noie, sans tenir compte de sa religion ou de sa nationalité».

En face d’elle, le ghetto. Un mouroir, ceux qui survivent partent pour les chambres à gaz. Le Comité d’aide sociale est autorisé à apporter un peu d’aide aux juifs: quelques vivres, des couvertures… Les Nazis laissent entrer le camion, allez savoir pourquoi. Il faut braver l’épidémie de typhus. Il n’y a presque pas de médicaments. Irena Sendlerowa voit mourir ceux qu’elle aide. Les parents. Les enfants.