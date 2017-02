Israël : infos Société

Felicia, une mère célibataire de la région Asie Pacifique, est revenue chez elle un jour et a trouvé son fils adolescent en larmes. Espérant surprendre sa mère, il avait « investi » plus de 100 000 dollars, en utilisant ses cartes de crédit, dans ce qu’il pensait être un site honnête d’options binaires, et avait cru gagner de l’argent. Mais l’entreprise ne l’a pas laissé retirer l’argent de sa mère, ni les soi-disants gains, et il a réalisé tardivement qu’il avait été arnaqué par l’une des nombreuses sociétés frauduleuses d’options binaires qui sévissent depuis Israël.