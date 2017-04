Israël : infos Société

Lors de l’office de Shabbat à Tel Aviv vendredi soir, les fidèles ont récité la prière du deuil pour ceux qui ont été tués dans la guerre civile en Syrie.

Se tenant devant une peinture murale représentant l’Arbre de Vie, le rabbin de Beit Daniel, la plus grande synagogue réformée en Israël, a fait un sermon sur l’obligation juive de condamner la sauvagerie de la guerre. Un garçon faisant sa bar mitzvah a mené une prière en l’honneur du peuple syrien, que les Israéliens considèrent depuis longtemps comme des ennemis. Et vice versa.

« Quand vous incluez quelque chose dans vos prières, vous le placez à un haut niveau de conscience » a déclaré Gilad Kariv, chef du mouvemenr réformé en Israël et membre de Beit Daniel. Nous avons déclaré que le peuple syrien est enraciné au plus profond de notre âme en tant qu’individus et communauté ».