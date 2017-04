Israël : infos Société

Le nombre de « TAMIMI » qui, peut-être ne sont de la même famille, est très important en termes de nombre.

Mieux encore, le nom Tamimi est synonyme de terrorisme et de crimes contre les juifs où ils se trouvent.

Ainsi, récemment, nous avons parlé de Alham Ahmad al-Tamimi, reconnue coupable pour deux attentats à la bombe dont le plus célèbre restera : la pizzeria Sbaro dans lequel périrent 15 hommes, femmes et enfants et blessèrent gravement 145 autres.

Malgré cela, elle fut échangé lors de l’accord Shalit et coule des jours heureux en Jordanie.

Nous connaissons aussi la famille TAMIMI dont l’insupportable gamine que les parents envoient régulièrement menacer les soldats de Tsahal fut non seulement décorée et reçue par tous les dirigeants arabes et antisémites de la planète mais bien entendu encensée par les médias pro-palestiniens qui en firent leur ShiShirley Temple de l’anti-colonialisme israélien.