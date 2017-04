Israël : infos Société

La Marine israélienne a envoyé dimanche un navire spécialisé dans les recherches et une unité d’élite de plongeurs au lac de Tibériade, pour contribuer à des recherches actuellement en cours pour retrouver trois jeunes gens qui ont disparu la semaine dernière après avoir été éloignés des côtes par des vents violents.

Les trois jeunes hommes, disparus dans trois accidents différents mercredi, sont tous entrés sur l’eau avec des canots en plastique, et ont été éloignés quand le vent s’est levé.

L’aide de la Marine a été déployée après que le ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri, a demandé au ministre de la Défense Avigdor Liberman d’impliquer l’armée dans les recherches, qui entrent dans leur cinquième jour.

De plus, la police continue ses recherches avec des bateaux et des drones, et a demandé aux volontaires de continuer à fouiller la côte, particulièrement dans les endroits où les disparus ont été vus pour la dernière fois.