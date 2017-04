Israël : infos Société

Sarah Kaminsky ne peut pas dire précisément le moment où elle a appris que son père Adolfo avait été un faussaire durant la Seconde Guerre mondiale. Son passé clandestin semble juste s’être révélé avec le temps.

« Je ne pense pas que qui que ce soit me l’ait dit », explique Kaminsky au Times of Israel lors d’un entretien téléphonique accordé depuis Los Angeles. L’actrice, scénariste et auteur franco-algérienne est en train d’écrire actuellement un scénario là-bas.

« Je pense que mes frères et moi l’avons entendu dans des conversations, pendant le dîner. Mais quand on était petits, on ne comprenait pas vraiment ce qu’était la contrefaçon. »

Adolescente, elle était consciente que le nom de son père figurait dans des livres écrits par des amis à lui qui avaient fait partie de la résistance française.

“Quand j’ai réalisé qu’il avait fait des faux », dit-elle, « je n’ai pas pu le croire parce que c’est quelqu’un de vraiment moral et qui respecte les règles. Il nous a toujours appris à respecter la loi, alors nous ne pouvions pas croire qu’il ait été impliqué dans des activités illégales. Mais finalement, nous avons compris que même s’il avait fait des choses illégales, c’était selon des paramètres qui définissaient une structure morale féroce ».