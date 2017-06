Israël : infos Société

La déclaration de revenus de la Fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton datant de 2014 montre que malgré la classification de l'organisation en tant qu'organisme de charité, la plupart des bénéfices ont été versés aux employés, et seulement 3% ont été donnés à diverses causes que la fondation prétend soutenir.

En tant qu'organisation de bienfaisance, les déclarations de revenus de la Fondation Clinton sont publiquement disponibles sur le site internet du National Center for Charitable Statistics.

Dans le formulaire de 65 pages portant sur l'année 2014, le total des revenus de l'organisation était de 177 804 612 dollars, et les subventions totales pour les organismes de bienfaisance s'élevaient à 5 160 385 dollars.

Par ailleurs, les dépenses de l'organisation s'élevaient à 91 281 145 dollars.

Ce chiffre comprend les salaires pour 486 employés (34 838 106 dollars), des frais de collecte de fonds (850 803 dollars) et d'autres dépenses (50 431 851 dollars).

Les soldes nets des fonds consolidés de la fondation Clinton totalisant en 2014 la somme de 332 471 349 dollars, une hausse de 85 171 891 dollars par rapport à la déclaration de revenus de 2013.

En novembre 2016, Hillary Clinton a admis avoir reçu un million de dollars du Qatar.