Israël : infos Société

Comment, qu'ouïs-je, qu'entends-je, que perçois-je, une députée de la représentation nationale a refusé de déclamer au micro d'une radio à la forte assise populaire «Vive la France»? Mais quelle honte, mais quel crime, mais quelle abomination! Et en plus, elle est noire'!!! Ne me dites pas qu'elle est juive aussi, ce serait trop pour mes nerfs déjà assez ébranlés par cette sortie! ... Lire la suite