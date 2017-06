Israël : infos Société

Les eaux usées de Gaza se sont répandues mercredi dans le conseil régional de Hof Ashkelon, après des avertissements répétés qui n'ont pas émus le gouvernement pour empêcher la pollution.

Le chef du district régional de Hof Ashkelon, Yair Farjoun, a demandé au gouvernement israélien de mettre un terme aux eaux usées qui débordent de Gaza.

"Depuis plusieurs années, le ruisseau Hanoun a été la source de la fièvre du Nil occidental, ce qui met en danger la santé publique," a déclaré Farjoun. "En plus du risque immédiat pour la santé, les eaux usées qui s'écoulent dans la rivière provoquent une pollution hydrologique."

Farjoun a également contacté le ministère de l'affiliation internet de la Knesset, Zeev Elkin, le ministre de la défense Avigdor Lieberman et le ministre de l'infrastructure nationale, Youval Steinitz.

Il y a un mois, Farjoun a contacté Lieberman et Elkin, ainsi que le coordinateur du COGAT, Yoav Mordéchai, et les ont mis en garde contre les risques sanitaires présentés par les eaux usées provenant de l'installation de traitement des eaux usées du nord de Gaza et qui s'écoulent dans le ruisseau Hanoun.

"Comme nous nous y attendions, les eaux usées s'écoulent dans le ruisseau Shikma, causant une mauvaise odeur et polluant l'acquière côtier", a déclaré le conseil régional de Hof Ashkelon, notant qu'ils ont déjà commencé le nettoyage.

Les travailleurs du conseil ont commencé à créer des barrages de terre pour arrêter le flux des eaux usées et ont commencé à pomper les égouts pour éviter de polluer le sol.

"Le problème vient du fait que l'installation de traitement des eaux usées de Beit Hanoun (Gaza) ne fonctionne pas à plein temps," a expliqué le conseil. "En raison des conflits internes entre l'autorité palestinienne et le Hamas, l'électricité à Gaza a été coupée, et l'installation de traitement des eaux usées en souffre."

"Cette situation met en danger les résidents des villes juives près de la frontière de Gaza et dans le conseil régional de Hof Ashkelon."

"Nous donnons à Gaza de l'eau douce," a déclaré Farjoun. "Le Hamas et le Fatah se battent toujours, et nous renvoient des eaux usées."

"C'est une guerre qui nécessité des munitions et des armes. Nous devons demander au gouvernement : qu'est-ce que VOUS pensez doit être fait ?"