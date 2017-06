Israël : infos Société

Deux adolescents catholiques portugais ont été condamnés mardi par un tribunal polonais à un an de prison avec sursis pour avoir gravé leur noms sur la porte d'entrée principale d'Auschwitz-Birkenau, par laquelle arrivaient les convois de déportés.

Ils étaient venus en Pologne pour participer aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) organisées à Cracovie (sud) avec le pape François.

Rui Manuel F. et Joao L. (la justice polonaise rend publique seulement les prénoms et les initiales des noms), âgés de 17 ans, avaient été interpellés le 28 juillet dernier alors qu'ils gravaient leur noms et prénoms, ainsi que la date et leur pays d'origine, dans les briques rouges de cette porte tristement célèbre.